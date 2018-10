Pescara, blitz dei carabinieri a Rancitelli: denunce e sequestri

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri della Compagnia di Pescara nel quartiere "Rancitelli" dove dalla mattinata odierna i militari hanno sequestrato diversi veicoli e motocicli e denunciato alcune persone per vari reati. In particolare, sono state sequestrate 7 autovetture e 3 motocicli parcheggiati lungo via Tavo, privi di copertura assicurativa. Si tratta di una Peugeot 307, 3 Fiat Punto, una Toyota Yaris, una Citroen Xsara, una Lancia Y, un Piaggio Scarabeo, un Piaggio Hexagon ed un Piaggio Free.

Denunciate quattro persone per vari reati, ovvero:

A.V. 40enne aquilano che ha esibito ai carabinieri una patente che aveva denunciato come smarrita, dovrà rispondere di falso ideologico da privato in atto pubblico

D.P. 41enne romeno sorpreso in compagnia di pregiudicati nonostante la sorveglianza speciale

M.S. 33enne pescarese nota alle forze dell'ordine, sorpresa alla guida della sua auto nonostante la sorveglianza speciale con conseguente revoca della patente

M.G. 34enne pescarese sorpreso lungo la Tiburtina nonostante il foglio di via obbligatorio dal comune di Pescara

Infine sono stati segnalati alla Prefettura due 48enni sorpresi in possesso di una dose da 1 grammo di cocaina e 0.50 grammi di eroina.