Pescara, blitz dei carabinieri al "Ferro di Cavallo": il bilancio dell'operazione

Importante operazione questa mattina da parte dei carabinieri del comando provinciale di Pescara, in particolare della compagnia e del nucleo investigativo, assieme alle unità cinofile ed ai militari della compagnia d’intervento operativo (Cio) del 6° Reggimento carabinieri “Toscana” di Firenze. Oltre 40 militari hanno infatti passato al setaccio il complesso popolare "Ferro di Cavallo" in via Tavo a Rancitelli, per contrastare i fenomeni criminali di spaccio, occupazione abusiva degli alloggi popolari e furto di energia elettrica.

Controllate ed identificate 50 persone, con numerose perquisizioni domiciliari e veicolari. L'attività è stata supervisionata da un elicottero del nucleo dei carabinieri di Pescara che ha sorvolato l'area durante l'operazione. Presenti anche tecnici e personale Ater ed Enel con cinque squadre complessive.

Il bilancio vede 4 denunce per furto di energia elettrica, una denuncia per spaccio di droga e segnalate tre famiglie che occupano alloggi popolari abusivamente. Sequestrata anche un'autovettura priva di assicurazione.

Negli ultimi mesi, evidenziando i carabinieri di Pescara, sono state rafforzate sensibilmente le attività di controllo e contrasto alle attività illecite nel quartiere Rancitelli, con 10 famiglie abusive sfrattate nel solo mese di agosto, di cui una occupante un alloggio da oltre 5 anni, mentre sono 80 gli arresti eseguiti nel quartiere ed in quelli adiacenti per reati come spaccio di stupefacenti, evasione dagli arresti domiciliari, esecuzione di ordini di carcerazione, possesso di armi.