Pescara: blitz per sgomberare gli abusivi dalle case popolari

Blitz interforze nella zona delle case popolari di via Rigopiano, per sgomberare gli alloggi occupati abusivamente. Da questa mattina sul posto sono presenti pattuglie delle Forze dell'Ordine, vigili urbani, tecnici comunali e dell'Enel per liberare gli appartamenti e staccare gli allacci abusivi.

Le operazioni sono concentrate in particolare in via della Portella, dove gli appartamenti liberati verranno murati e rimessi a disposizione delle famiglie in graduatoria. L'attività proseguira per tutta la mattinata.