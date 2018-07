Pescara, bimbi intossicati in mensa: sospetti per una caciotta contaminata

Una caciotta potrebbe essere la causa dell'intossicazione che ha colpito circa 200 bambini nelle mense scolastiche comunali. Lo ha fatto sapere il sindaco Alessandrini, che si è recato spontaneamente in Procura per fornire informazioni e delucidazioni agli inquirenti in merito al fascicolo aperto dopo la querela presentata dai genitori.

L'amministrazione comunale infatti ha ricevuto tutta la documentazione richiesta dalla CIRFOOD, la società che si occupa della somministrazione e preparazione dei pasti nelle mense comunali. E proprio analizzando quei dati e quelle analisi, sarebbero emerse alcune criticità e il Comune sarebbe pronto alla rescissione del contratto. Nei controlli su una caciotta, risalenti però al mese di aprile, sarebbero state riscontrate tracce di batteri coliformi. L'obiettivo di Alessandrini è di procedere con l'assegnazione dell'appalto alla ditta che si è classificata seconda nel bando di gara, evitando dunque una nuova pubblicazione di gara considerando i tempi stretti fino al mese di ottobre, quando il servizio dovrebbe ripartire.