Pescara, bimba di un anno presa a calci e schiaffi lungo la riviera

Una bimba di un anno è stata aggredita ieri a Pescara sul lungomare. La bimba è finita in ospedale dopo che un ragazzo di 17 anni, con problemi psichici, l'ha colpita con calci e schiaffi senza motivo, in preda probabilmente ad un raptus violento come hanno riferito i numerosi testimoni presenti.

La piccola attualmente è ricoverata nel nosocomio pescarese. Sul posto è intervenuta la Polizia.