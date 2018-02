Pescara: beccato con droga addosso ed in casa, arrestato

Un 29enne incensurato di Francavilla al Mare, M.D.S.M, è stato arrestato dai carabinieri di Pescara per spaccio di stupefacenti. I militari, infatti, lo hanno fermato per un controllo mentre si trovava in via Lago di Capestrano a Rancitelli. Durante la perqusizione, sono stati rinvenuti 18 grammi di hashish ed 1 grammo di marijuana, oltre a 630 euro in contanti.

Nell'abitazione, invece, i carabinieri hanno rinvenuto altri 60 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. Ora si trova in carcere.