Pescara, beccato con droga e coltelli: arrestato

E' stato notato mentre si aggirava in bici in via Tronto, e quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo ha tentato la fuga ma è stato bloccato. In manette è finito un 22enne della provincia di Chieti, arrestato per spaccio e detenzione illecita di armi. Il ragazzo nascondeva in un pacchetto di sigarette 3 dosi di marijuana del peso di 4 grammi oltre ad un coltello rinvenuto nella sua borsa. In casa, invece, aveva altri 110 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish oltre ad un altro coltello e 140 euro in banconote di piccolo taglio, frutto della sua attività di spaccio. Oggi verrà processato per direttissima.