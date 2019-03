Pescara, sorprese a compiere un furto a Fontanelle: arrestate - FOTO

Sono state sorprese mentre tentavano di entrare in un'abitazione per compiere un furto. Arrestate due donne di origini slave, V.C. e K.V di 28 e 22 anni, entrambe conosciute alle forze dell'ordine per i numerosi furti messi a segno in tutta Italia. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due donne che stavano forzano le finestre in un'abitazione a strada vecchia Fontanelle.

Una volta sul posto, i poliziotti le hanno beccate mentre stavano armeggiando al piano terra con due grossi cacciaviti. Identificate, una delle due, in stato di gravidanza, aveva già compiuto un furto ed era stata arrestata a Pescara nel 2016. Il proprietario dell'abitazione, rintracciato, ha sporto denuncia e le due sono finite in manette in attesa dell'udienza di convalida di oggi. In attesa del processo, sono ai domiciliari a Ciampino ed Aprilia.