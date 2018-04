Pescara -Bari: esplosi alcuni petardi davanti il Carlton, aggredito tecnico Loseto

Resta alta la tensione prima del match Pescara Bari. Dopo le scritte ed il pollo morto lasciato davanti casa Grosso a Spoltore, nella notte sono stati esplosi alcuni petardi davanti l'Hotel Carlton che ospita la squadra biancorossa. L'esplosione avvenuta attorno alle 2.30 non avrebbe provocato danni ma ha svegliato i residenti della zona e gli ospiti dell'albergo.

Questa mattina, invece, sul lungomare a poca distanza sempre dal Carlton il collaboratore tecnico del Bari Loseto nonchè vice di Grosso ha subìto un'aggressione verbale da alcuni esagitati tifosi pescaresi. C'è chi sostiene che il gruppetto di ultrà fosse armato anche di mazze. Non c'è stato nessun contatto fisico ma sarebbero volati insulti e parolacce.

L'episodio è avvenuto mentre una delegazione del Bari in divisa sociale stava passeggiando in centro. Il Carlton è stato poi presidiato da una folta pattuglia di poliziotti che hanno scortato il pullman fino allo stadio Adriatico. La Questura di Pescara ha messo in campo oltre 250 uomini per evitare possibili scontri prima e dopo l'incontro sia nella zona dello Stadio Adriatico / Cornacchia che lungo il percorso dell'autobus.