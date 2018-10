Pescara, banda di ladri d'auto beccata lungo viale Marconi

Sono stati notati dalla Polizia alle 5 di questa mattina, mentre giravano all'interno di una vettura su viale Marconi. Sottoposti a perquisizione, avevano un vero e proprio laboratorio per i furti d'auto nascosto nel veicolo. Per questo, tre persone note alle forze dell'ordine L.P.R., di anni 47; M.M., di anni 29 e A.M., di anni 39 tutti residenti nella provincia di Foggia, sono state denunciate dagli agenti della Volante.

Una volta fermato il veicolo sospetto, i poliziotti li hanno identificati, scoprendo che erano tutti conosciuti per reati di furto. Eseguita la perquisizione, hanno trovato nascosta in uno spazio ricavato nella spalliera del sedile anteriore una centralina Bosh per l'accensione dei veicoli oltre ad una chiave inglese ed un'altra centralina per autocarro. Altri arnesi da scasso ( una chiave a pappagallo, due pinze, tre cacciaviti di varie dimensioni, un cacciavite a crick, un martello, due cinghie da serraggio ed un set

di chiavi da officina) sono stati trovati all’interno dell’autovettura.

Per i tre, oltre alla denuncia, è scattato il foglio di via obbligatorio.