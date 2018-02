Il video, girato da Stefania Toppi, ha rapidamente fatto il giro dei social con un boom di click e condivisioni

Ha sfidato il gelo e la neve ed ha deciso di combattere Burian affrontandolo a viso aperto, anzi in costume da bagno. Ha fatto il giro dei social l'uomo che ieri verso le 14 lungo la riviera nord è entrato in acqua per farsi il bagno nonostante il mare in burrasca, le temperature polari e la neve