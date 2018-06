Pescara - Avezzano: un incubo per chi decide di usare il treno

Pescara - Avezzano in treno? Un vero incubo. A lanciare l'allarme ed accogliere le lamentele di pendolari e studenti universitari è il PD marsicano, che snocciola dati ed orari riguardanti i disagi vissuti per il collegamento ferroviario fra la nostra città ed Avezzano.

Il primo treno parte alle ore 07:13 da Avezzano per Pescara e non consente di arrivare nel normale orario di ufficio, quindi i lavoratori sono obbligati a servirsi del mezzo proprio. Purtroppo la tratta autostradale è quella che ha avuto il più alto incremento d’Italia nel 2018 (12.85%). Il treno successivo parte alle ore 13:55 (con cambio a Sulmona), impiegando 3 ore 19 minuti, orario previsto di arrivo 17:14 (nuovo orario estivo). Ad ogni modo sono orari non utili ai lavoratori e studenti universitari.

Se l’ultimo treno da Pescara per Avezzano parte alle ore 17:15 nei giorni feriali ed alle ore 16:27 nei giorni festivi, per ritornare come si fa? Ribadiamo che, dopo le ore 17:15, ben quattro treni da Pescara terminano la corsa a Sulmona e nemmeno uno prosegue per Avezzano