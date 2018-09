Pescara, paura in centro: auto finisce nella vetrina di un negozio

Momenti di paura ieri sera in centro a Pescara, dove un automobilista è finito con la sua auto nella vetrina di un negozio. L'episodio è avvenuto all'angolo fra via Foscolo e via Venezia. L'uomo, alla guida di una Matiz, è finito fuori strada andando ad impattre contro la vetrina del negozio "BimbiBelli". A quanto pare, un'altra vettura gli ha tagliato la strada all'incrocio per poi darsi alla fuga. Si tratterebbe di una Fiat 500.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante ed i vigili del fuoco.