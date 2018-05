Pescara: auto a fuoco nel parcheggio di via Michelangelo

Un'autopompa dei Vigili del Fuoco è entrata in azione questa mattina in pieno centro per spegnere l'incendio che si è sviluppato dal vano motore di una Volkswagen Lupo parcheggiata nell'area di sosta di fronte al Bingo.

L'intervento è durato diversi minuti ed è stato necessario rompere i finestrini dell'auto per disperdere il fumo che aveva invaso l'abitacolo. Nessun danno alle altre vetture nelle vicinanze. Probabilmente si è trattato di un corto circuito.