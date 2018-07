Pescara: auto in panne viene caricata ed abbandonata in un parcheggio da un carro attrezzi

La Polizia Municipale sta indagando in merito ad un episodio avvenuto in via Malagrida questa mattina. Un'automobile, priva di documenti e di assicurazione, è stata abbandonata in un parcheggio da un carro attrezzi. La vettura aveva anche un'evidente perdita d'olio che ha invaso il tratto di strada adiacente. A segnalare l'accaduto alcuni residenti che hanno notato un carro attrezzi che caricava la vettura, una Multipla, per poi scaricarla inspiegabilmente nel parcheggio, dove la vistosa perdita d'olio poteva causare pericoli per gli automobilisti e cittadini.

Gli agenti sono risaliti al proprietario, una società di Pescara che ora sarà contattata non solo per gli addebiti del caso ma anche per chiarire la dinamica dei fatti, ovvero per capire se loro hanno chiesto il trasporto ed il perchè sia stata abbandonata nel parcheggio. I costi della bonifica saranno addebitati al carro attrezzi che ha effettuato l'intervento senza segnalare l'accaduto ed abbandonando l'auto.