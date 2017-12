Pescara: attentato incendiario distrugge l'auto di un imprenditore

Attentato incendiario la notte di Natale ai danni di una famiglia di noti imprenditori pescaresi. Verso le 4 infatti è stata data alle fiamme una delle vetture di famiglia, una BMW Mini. Il rogo ha svegliato molti residenti che hanno dato l'allarme. Sul posto è arrivata la Polizia assieme ai vigili del fuoco.

Da una prima analisi si è subito intuito che non si trattava di un incendio accidentale: qualcuno infatti ha seguito gli spostamenti della famiglia attendendo il rientro a casa per agire. Indizi utili potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere della zona. La famiglia, senza precedenti con la giustizia, già in passato era stata vittima di episodi simili, anche se per ora non sembrano esserci sospettati considerando che nessuno dei componenti ha avuto minacce o intimidazioni di nessun genere.