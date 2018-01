Pescara, sull'Asse Attrezzato contromano: fermato dalla Polizia

Poteva avere conseguenze gravi la distrazione di un 82enne che ieri verso le 13 ha imboccato contromano la rampa e la carreggiata dell'Asse Attrezzato direzione Pescara. L'uomo, infatti, l'ha percorsa per circa 1 km contromano in direzione Chieti, con diverse auto che sono riuscite a schivarlo senza causare un incidente.

All'uomo è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Non è la prima volta che quella rampa viene imboccata contromano da automobilisti proveniente da via Aterno e che erroneamente salgono sulla rampa di uscita riuscendo ad arrivare in direzione contraria sulla carreggiata principale.