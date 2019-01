Montesilvano, beccato con la droga in casa: arrestato spacciatore

Lo hanno sorpreso con circa 80 grammi di cocaina mentre si trovava nell'abitazione della compagna. Per questo K.A 41enne albanese è stato arrestato dalla squadra mobile di Pescara. L'uomo ieri pomeriggio è stato individuato durante un blitz dei poliziotti che hanno notato sul tavolo dell'abitazione di Montesilvano degli involucri di nylon contenenti lo stupefacenti, un bilancino di precisione e quasi 200 euro in contanti. L'uomo si trovava in camera da letto ed in tasca aveva anche una dose di eroina.

Sequestrati anche dei fogli con cifre e nomi, una sorta di contabilità dello spacciatore che ora sarà oggetto d'indagine da parte degli inquirenti. L'uomo ha diversi precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti. Arrestato, oggi verrà processato per direttissima.