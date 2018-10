Pescara, arrestato dopo un tentativo di fuga ricercato internazionale

Si aggirava con fare sospetto fra le vie del centro di Pescara in piena notte, ma la sua presenza non è sfuggita ad un equipaggio della Volante di Pescara che lo ha fermato per un controllo. Protagonista della vicenda un 25enne tunisino H.N. arrestato in quanto su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale.

Gli agenti lo hanno fermato dopo che il ragazzo ha tentato la fuga a piedi ed hanno verificato la sua identità, scoprendo che era ricercato a seguito di richiesta di estradizione della Francia dove aveva compiuto reati di natura economica e finanziaria. Ora è in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.