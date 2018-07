Pescara: arrestato dalla Polizia un pregiudicato latitante

E' stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Pescara L.R., 45enne originario di Andria senza fissa dimora. L'uomo è stato sorpreso a Largo dei Frentani e su di lui pendeva una condanna di 8 mesi di reclusione per aver violato le norme sulle misure di prevenzione. Si tratta di un pregiudicato conosciuto per i moltissimi furti e le truffe messe a segno via web. Ora si trova in carcere a San Donato..