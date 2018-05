Pescara: arrestato dalla Polizia senzatetto latitante

E' stato sorpreso dagli agenti della Volante all'angolo fra via Tiburtina e via Lago di Capestrano ed arrestato in quanto latitante. In manette è finito G.L. 59enne pescarese senza fissa dimora.

A carico, ha infatti una condanna definitiva di 1 anno 5 mesi e 2 giorni di carcere per diversi reati fra cui furto, evasione e spaccio di stupefacenti. Ora si trova in carcere.