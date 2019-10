Pescara, girava fra le auto in sosta lungo la golena: arrestato latitante

Un cittadino romeno di 68 anni, H.A., è stato arrestato dalla squadra volante della questura di Pescara in quanto destinatario di un'ordine di custodia cautelare per una condanna a 9 mesi di reclusione. Gli agenti stavano perlustrando il parcheggio sotto l'asse attrezzato nella zona della golena, quando lo hanno notato mentre si aggirava con fare sospetto fra le auto in sosta.

Una volta identificato, si è scoperto che aveva a carico l'ordinanza di carcerazione ed è stato accompagnato in questura dove gli è stato notificato il provvedimento di revoca del decreto di sospensione della misura cautelare emesso dal tribunale di Isernia.