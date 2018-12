Pescara, torna dalla Romania per il Natale e si nasconde dalla madre: arrestato latitante

È rientrato dalla Romania per il desiderio di passare le feste natalizie con i suoi cari, ma proprio questa decisione gli è costata il carcere. In manette è finito W.A.C. 59 anni di Pescara, ricercato da tempo per una condanna a 6 anni ed 11 mesi di carcere. Il latitante era riuscito a fuggire in Romania per evitare la detenzione per rapina, estorsione e false dichiarazioni.

Gli agenti della squadra mobile da tempo erano sulle sue tracce, ed avevano scoperto che viveva nel paese dell'est europa continuando però a monitorare i suoi familiari. E proprio a casa della madre l'uomo si era rifugiato, ricavando una stanza nel ripostiglio dove era stato sistemato il letto.

Sperava dunque di passare inosservato per qualche giorno, con l'intento poi di tornare in Romania ma quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione di via Aldo Moro, nonostante la madre e la zia abbiano negato la presenza di altre persone in casa, è stato comunque individuato ed arrestato. Ora si trova in carcere a San Donato.