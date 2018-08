Beccato nell’area di risulta, giovane arrestato per violazione della sorveglianza speciale

Nel pomeriggio di ieri agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un 26enne pescarese per inottemperanza alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La misura di prevenzione gli era stata applicata dal Questore a seguito dei numerosi precedenti penali (furti, truffe, evasioni) e gli imponeva, fino al 21 ottobre 2019, di non allontanarsi dal Comune di residenza senza preavviso.

Nella specifica circostanza, il giovane è stato rintracciato all’interno dell’area di risulta, zona in cui si era recato senza alcuna comunicazione all’autorità. In considerazione dei precedenti penali e delle molteplici pregresse violazioni degli obblighi sanciti dalla sorveglianza speciale, il 26enne è stato arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio direttissimo.