Pescara: appartamento a fuoco nella zona di Piazza Duca, un ferito

Un giovane è rimasto ustionato ed attualmente è ricoverato in ospedale a Pescara a seguito di un principio d'incendio che ha interessato il suo appartamento lungo la Nazionale Adriatica Nord, zona Piazza Duca degli Abruzzi. Verso le 4 le fiamme sono partite dai fornelli della cucina per circostanze da chiarire, ed hanno avvolto gli arti del ragazzo. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Misericordia oltre ai vigili del fuoco che hanno subito domato il rogo.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale mentre l'incendio per fortuna non ha provocato gravi danni al condominio in cui si trova l'appartamento.