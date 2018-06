Pescara, anziana viene scippata e finisce in ospedale

Scippata in strada, è caduta a terra, ha battuto la testa ed è finita in ospedale. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in via Aldo Moro a Pescara, nel quartiere San Donato, a una donna di 79 anni.

Responsabile del gesto è un uomo che ha agito a piedi, per poi darsi alla fuga. Lanciato l'allarme, sul posto è subito arrivato il 118. La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma cranico commotivo con perdita di sangue dalle orecchie. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata a causa delle gravi lesioni subite.