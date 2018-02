Pescara: si ammala l'autotista dello scuolabus, 50 bambini restano a casa

Cinquanta bambini a piedi per diversi giorni a causa della sospensione del servizio di scuolabus. La denuncia arriva dal consigliere Pignoli, che ha chiesto spiegazioni al consiglio comunale con un'apposita interrogazione all'assessore Cuzzi. Le famiglie di decine di bambini di Rancitelli, in particolare dela zona fra via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano, via Ofento, via Tavo e via Tiburtina sono state avvisate via Whatsapp della sospensione del trasporto scolastico, a causa dell'influenza che ha colpito l'unico autista a disposizione.

Nonostante questa sia una evenienza prevista nel regolamento, mi chiedo se un'amministrazione efficace ed efficiente non possa

prevedere la sostituzione di un'autista malato. Ad esempio si sarebbe potuto ricorrere a un'agenzia interinale per sopperire questo lavoro.