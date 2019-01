Pescara, si allontana dalla comunità di recupero senza autorizzazione: arrestato

Era in custodia in una comunità terapeutica di recupero come misura alternativa al carcere, ma dopo essersi allontanato senza autorizzazione dalla struttura è stato rintracciato ed arrestato. In carcere è finito S.L. 43enne originario di Roma, che ora dovrà scontare 3 anni 7 mesi e 22 giorni di carcere per una condanna per cumulo di pene per truffa, ricettazione, furti ed evasione.

L'arresto è stato eseguito dalla polizia di Pescara su disposizione dell'ufficio sorveglianza del tribunale.