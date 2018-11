Pescara, allarme bomba all'Inps in via Gobetti [ FOTO ]

Momenti di tensione ma per fortuna allarme rientrato nel tardo pomeriggio di oggi davanti alla sede dell'Inps in via Gobetti per un allarme bomba. La presenza di una valigia incustodita infatti ha attirato i sospetti di un passante che ha chiamato le forze dell'ordine e sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine e gli artificieri.

La zona è stata transennata ed interdetta al traffico, oltre a via Gobetti, anche una parte di via Paolucci. Presenti gli agenti della Polizia Municipale a regolare la viabilità. La valigia è stata fatta brillare dagli artificieri ed è risultata vuota.