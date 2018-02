Pescara: allacci abusivi per la corrente elettrica al Ferro di Cavallo, denunciati

Avevano realizzato degli allacci abusivi per rubare energia elettrica. Per questo quattro persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica. I carabinieri di Pescara, infatti, durante un controllo al Ferro di Cavallo in via Tavo hanno scoperto gli allacci. Denunciati J.D.P., 22enne Pescarese, pregiudicato, L.P., 58enne Pescarese anche lei pregiudicata, F.B.,26enne nato a Caserta pregiudicato e G.R., messinese di 21 anni, incensurata

Qualche giorno fa era stato eseguito un altro controllo durante il quale erano state denunciate altre persone sempre per furto di energia elettrica tramite bypass che si collegavano direttamente ai pali dell'illuminazione pubblica o ai contatori del palazzo.