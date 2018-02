Pescara, rapina shock in un alimentari: 80enne accoltellato, arrestata una donna

Rapina shock ieri sera in via Aterno, all'interno di un negozio di alimentari dove tre malviventi sono entrati in azione armati di coltello. Il titolare, un 80enne, è stato ferito da una coltellata alla gola, allo zigomo ed alla mano e poi minacciato fino ad quando è stato scaraventato violentemente a terra e pestato.

I rapinatori, fra cui una donna, dopo aver rubato circa 400 euro si sono dati alla fuga, ma alcuni passanti sono riusciti subito a dare l'allarme alla Polizia ed al 118. I poliziotti della volante intervenuti sono riusciti subito ad individuare la donna, una 35enne di Ortona, inseguita da un passante con ancora in mano il groso coltello. Raggiunta ed immobilizzata, è stata perquisita e recuperata parte del bottino (circa 150 euro) e la sciarpa usata per camuffare il volto. Arrestata, ora si trova in carcere a Chieti. E' caccia agli altri due complici.