Pescara, aggressione al titolare del "Bar Lucio": individuato il responsabile

È stato individuato e denunciato il responsabile dell'aggressione subìta questa mattina dal titolare 85enne del "Bar Lucio" lungo corso Vittorio Emanuele. Si tratta di un giovane turista francese, un 30enne incensurato. L'aggressione è avvenuta alle 6.40 del mattino quando il francese, in evidente stato di alterazione psichica, ha colpito all'improvviso l'uomo senza alcuna motivazione, provocandogli una ferita all'orecchio.

Rintracciato dagli agenti della squadra volante, è stato condotto in questura dove ha defecato in diversi uffici lasciandosi andare a comportamenti che denotavano un forte squilibrio psichico dovuto probabilmente all'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Ricordiamo che l'85enne è stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale dove ha avuto una prognosi di sette giorni per la lesione riportata al padiglione auricolare.