Pescara, affitti estivi in nero: maxi multe a B&B e privati

Una maxi evasione che supera i 350 mila euro solo per l'estate in corso. Controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza di Pescara sui B&B, affittacamere e privati che mettono a disposizione stanze o appartamenti per i turisti durante il periodo estivo. Segnalati oltre 20 soggetti che evadevano completamente o parzialmente gli incassi ottenuti dalle locazioni.

Gli evasori erano sia proprietari di B&B che, lo ricordiamo, già godono di un regime fiscale agevolato e sono tenuti ad emettere regolare fattura o ricevuta per gli affitti, che singoli privati che mettono a disposizione gli appartamenti per brevi o lunghi periodi anche grazie al boom che stanno facendo registrare portali come "Air BnB" e simili. Scoperta inoltre una società immobiliare che ha evaso il fisco per circa 150 mila euro per operazioni svolte negli ultimi mesi.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di tutelare non solo il Fisco ma anche tutte le attività che svolgono il servizio di affitto in modo regolare che vengono danneggiate dalla concorrenza sleale.