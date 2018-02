Rancitelli: 30enne accoltellato in casa da un amico

Un litigio fra conoscenti finito a coltellate. Momenti di paura e tensione ieri sera a Rancitelli, in un appartamento di via Lago di Capestrano. Un 30enne è finito in ospedale per le ferite riportate a seguito di un accoltellamento. A colpirlo, in base ad una prima ricostruzione della Polizia intervenuta con la Squadra Volante, un conoscente che si trovava in quel momento nella sua abitazione.

L'uomo è stato bloccato ed interrogato dagli agenti, mentre il 30enne è stato trasportato in Pronto Soccorso per le ferite riportate, per fortuna non gravi. Presenti anche altre persone che saranno utili con le loro testimonianze per l'accaduto.