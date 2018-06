Pescara, 28 mila litri di gasolio di contrabbando: sequestrata autocisterna

Maxi sequestro di gasolio di contrabbando da parte della Guardia di Finanza di Pescara. I militari delle fiamme gialle, durante un controllo ieri sera, hanno infatti fermato un'autocisterna contenente 28 mila litri di gasolio. Il mezzo, probabilmente proveniente dall'est europa, è stato fermato mentre il conducente, un 36enne pugliese, stava scaricando il gasolio presso un distributore di Montesilvano.

Alla richiesta dei documenti, i finanzieri si sono accorti che erano falsi, e per questo hanno sequestrato il mezzo e denunciato il conducente ed il titolare della ditta di autotrasporti, con sede in Campania. Saranno anche condotte le analisi sul carburante per capire se rispetta i parametri di qualità stabiliti dalla legge.