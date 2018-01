Pescara, 230 grammi di droga in casa: arrestato parrucchiere spacciatore

Spacciava droga nascondendola in casa, nonostante il lavoro di parrucchiere in un salone di Pescara. Per questo, Danilo Di Nella 36enne di Lanciano è stato arrestato dalla Polizia di Pescara e di Chieti.

Ieri mattina gli agenti, che già conoscevano l'uomo per altri episodi di spaccio, sono entrati nella sua abitazione dove si trovava la compagna che ha subito indicato la presenza di un barattolo contenente 20 grammi di marijuana. I poliziotti hanno così raggiunto il 36enne sul posto di lavoro e lo hanno condotto a casa, dove la perqusizione è proseguita trovando altri 200 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo si trova in carcere a Pescara, la donna è stata denunciata a piede libero.