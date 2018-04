Pescara: da lunedì 23 aprile partono i lavori sulle riviere

L'amministrazione comunale ricorda a tutti gli automobilisti e cittadini che a partire da domani lunedì 23 aprile inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale lungo le due riviere cittadine. Lungo la riviera nord, l'intervento imporrà la chiusura totale al traffico ed alla sosta dei lotti interessati dal cantiere, partendo dalla rotatoria Paolucci. I lotti saranno riaperti contemporaneamente all'avanzamento del cantiere.

Il vicesindaco Blasioli:

"Su ogni tratto, a partire da quello fra via Cavour e via Ragazzi del ’99 (dalla Rotonda Paolucci), che sarà chiuso al transito e alla sosta per tutti, residenti compresi da lunedì. Per contratto la ditta ha a disposizione 60 giorni per i lavori, ma chiederemo tempi razionalizzati al massimo per limitare i disagi alla città. Per il primo intervento ci sono due inversioni di marcia su via Cadorna (che sarà monti-mare) e via Solferino (che sarà mare-monti). A partire dal 23 saranno anche sospese le Ztl di via Regina Margherita e via de Amicis, quindi nessun blocco davanti alla scuola né la domenica e né i festivi perché viale Kennedy, via Regina Margherita e via Regina Elena siano la valvola di sfogo della mobilità alternativa alla riviera."

Lungo la riviera sud, invece, ci sarà il senso unico sud - nord da Francavilla verso Pescara. Cambierà anche il percorso dell'autobus 21 di TUA in direzione nord - sud:

Dal 23 mattina, una volta che su via Primo Vere si arriva via Braga, occorre girare a destra, prendere via Silone e poi la nazionale Adriatica. Qui i lavori dureranno 15 giorni perché non c’è bisogno del risanamento. Quando ci sposteremo da via Celommi al confine con Francavilla il senso sarà sempre direzione sud-nord. In pendenza del secondo tratto dei lavori, più cospicuo, pubblicizzeremo la nuova viabilità.

Anche qui c’è un autobus di Tua che dovrà cambiare temporaneamente giro, si tratta del 21, che all’andata, da Zanni arriverà al Foro di Francavilla, passando per via della Bonifica, via Antonelli, via Nazionale Adriatica, via delle Napee e Viale Alcione. Al ritorno nessun cambiamento, regolare perché il senso unico consente di mantenere il tragitto originario