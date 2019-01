Pescara, 18enne trovato morto in casa

Dramma nel pomeriggio di oggi a Pescara. Un 18enne G.F.. è stato trovato morto nella sua abitazione di Colle San Donato. A scoprire il corpo la madre che, rientrata in casa lo ha trovato senza vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, assieme al medico legale, hanno constatato il decesso. Non sono stati notati segni di violenza da una prima ispezione cadaverica. Sul posto anche gli agenti della volante e della scientifica. Non è escluso che il magistrato possa disporre l'autopsia considerando la giovane età del deceduto per chiarire le cause del decesso.

Aggiornamento Il magistrato di turno Marina Tommolini ha disposto l'autopsia.