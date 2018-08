Pescara, 15enne in prognosi riservata dopo un incidente stradale

E' finito in prognosi riservata nell'ospedale civile di Pescara il 15enne rimasto ferito sabato mattina in un incidente stradale in via Vestina, a Montesilvano, dove il giovane era su uno scooter guidato da un amico, finito poi fuori strada.

Il conducente del ciclomotore è invece ricoverato nel reparto di Chirurgia Maxillo Facciale con una prognosi di quaranta giorni.