Pesca irregolare di vongole: multe per 46.000 €, sequestrati 600 kg di prodotto ittico

21 verbali con multe per un totale di 46.000 € e 17 sequestri per un totale di 600 kg di prodotto ittico confiscato. Questo il bilancio dell’operazione “Safe Clam” condotta dalla Direzione Marittima di Pescara con le Capitanerie di porto di Pescara, Ortona e Termoli e gli elicotteri del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara.

Sono stati effettuati 131 controlli, sia in mare sia a terra (porti, mercati ittici, grande distribuzione, pescherie, venditori ambulanti, ristoranti), per verificare eventuali irregolarità nella cattura dei molluschi bivalvi con specifico riferimento alla Vongola Venus spp, detta anche "Chamelea Gallina". La pesca di questa specie, infatti, è sottoposta al rispetto di una rigida normativa che riguarda:

le zone in cui l'attività è consentita

le attrezzature autorizzate

le quantità giornaliere

le modalità di controllo, confezionamento e vendita

Inoltre i molluschi bivalvi devono avere una serie di requisiti igienico-sanitari per poter essere avviati al consumo umano diretto. Non a caso, la Direzione Marittima ricorda “di verificare sempre ciò che si acquista. I molluschi bivalvi, in particolare, non vanno mai acquistati sfusi, ma sempre confezionati in sacchetti”.

La maggior parte delle violazioni accertate ha riguardato: