Multate 58 persone per assembramento e 8 per ubriachezza nella serata di sabato

Non solo un bar e uno stabilimento balneare chiusi per 5 giorni e un bar sanzionato per aver venduto alcolici a ragazzi minorenni, ma anche altre 67 contravvenzioni sono state elevate da parte delle forze dell'ordine nel corso della scorsa serata-notte.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno operato a Pescara e Montesilvano nelle zone della cosiddetta movida tra lungomare e zone centrali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le 67 sanzioni elevate riguardano 8 persone che hanno violato l'articolo 688 del codice penale ovvero erano in stato di ubriachezza, 58 per violazioni alla normativa inerente il protocollo anti-Covid per assembramento, mentre l'ultimo riguarda una persona sorpresa alla guida dell'automobile in stato di ebrezza con contestuale ritiro di patente di guida.