Perseguita e minaccia la moglie tentando di entrare nella sua abitazione: arrestato

Ha minacciato la moglie ed i suoi genitori presentandosi davanti la loro abitazione in zona ospedale e tentando di scavalcare la recinzione. Per questo, un 54enne pescarese D.L.M. è stato arrestato dalla Polizia. L'uomo ha iniziato ad inveire contro la consorte minacciandola e suonando ripetutamente il campanello. A suo carico c'era già un ammonimento del Questore per altri episodi di stalking e minacce ai danni della donna.

Sul posto è arrivata una volante della Polizia ed alla vista degli agenti l'uomo ha tentato di intrufolarsi nell'abitazione. Fra gli episodi di minacce più gravi, quello avvenuto nell'ufficio postale di via Passolanciano quando la donna fu costretta ad utilizzare lo spray al peperoncino.

Arrestato per resistenza, minacce ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, è stato processato per direttissima con l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.