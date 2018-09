Perseguita l'ex fidanzata e picchia gli agenti: arrestato

Perseguita l'ex fidanzata e picchia gli agenti: per queste ragioni un 35enne originario di Lanciano è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia di Pescara.

La Squadra Volante è intervenuta nella zona della stazione ferroviaria dopo la richiesta di aiuto da parte di una donna che si sentiva minacciata per la presenza dell’ex fidanzato, che la attendeva sotto l’abitazione.

Si trattava del secondo intervento effettuato dalle Volanti, già intervenute lo scorso 9 settembre per gli stessi motivi. Alla vista dei poliziotti l’uomo ha reagito oltraggiando, minacciando e aggredendo gli agenti, uno dei quali è stato colpito al volto riportando lesioni guaribili in dieci giorni.

Il 35enne è finito pertanto in manette, in flagranza di reato, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.