Penne: prende a pugni il padre ed il fratello, arrestato

Da anni maltrattava, minacciava e picchiava il padre anziano ed il fratello, arrivando a picchiarli in diverse occasioni. Così, dopo l'ennesimo episodio di violenza avvenuto ieri, è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. Protagonista della triste vicenda un 49enne di Penne M.I.

In preda ai fumi dell'alcol, ieri si è scagliato contro il padre prendendolo a pugni e sferrando un pungo al volto anche al fratello, al quale voleva anche lanciare un vaso. Solo grazie all'intervento dei militari l'uomo è stato bloccato. Nel 2014 era già stato arrestato per violenze simili in famiglia. Le indagini hanno permesso di confermare che il 49enne sottoponeva a violenze fisiche e psicologiche quotidiane i propri familiari.