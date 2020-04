Uomo trovato morto nella sua abitazione a Penne

Un uomo di 47 anni, D.D.A, è stato trovato morto nella sua abitazione a Penne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai carabinieri ed al 118, in quanto da giorni non si avevano più sue notizie. L'intervento è avvenuto in via Diego de Sterlich.

L'uomo viveva da solo dopo la morte dei genitori. All'interno della casa è stato rinvenuto il corpo senza vita. Ora il medico legale dovrà stabilire le cause del decesso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO