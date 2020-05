Arrestato l'uomo di Penne che ha tentato di uccidere la moglie: gli aggiornamenti

Emergono nuovi ed importanti dettagli in merito al drammatico episodio avvenuto ieri a Penne dove un 77enne ha tentato di uccidere la moglie colpendola in testa con un oggetto, per poi tentare il suicidio tagliandosi le vene. A quanto pare, alla base del terribile gesto non ci sarebbe una lite violenta ma il tentativo dell'uomo di togliere la vita alla moglie in quanto affetta da gravi sofferenze derivanti da una patologia.

Il marito non sopportava più quella situazione e quindi avrebbe prima voluto porre fine alle sofferenze della moglie 82enne, e poi togliersi la vita. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Penne che hanno posto in stato d'arresto il 77enne, che è piantonato in ospedale dove è ricoverato assieme alla moglie. Entrambi non sono in pericolo di vita. I soccorsi erano stati chiamati dall'anziano dopo essersi tagliato le vene.