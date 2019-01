Dopo stalking, maltrattamenti e lesioni stava per tornare libero: giovane arrestato di nuovo

Stava per essere rimesso in libertà, ma per un ordine di esecuzione di pene concorrenti dovrà continuare a stare agli arresti domiciliari nella sua casa di Penne. Non è iniziato bene il 2019 per un 32enne, finito in manette nel novembre 2017 per i seguenti reati:

maltrattamenti contro familiari

atti persecutori

lesioni personali

violenza privata

L'uomo prima era finito in carcere, poi ai domiciliari, e doveva scontare ancora 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'altro ieri i Carabinieri di Penne sono intervenuti e, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Rimini, hanno dato esecuzione alla nuova misura.