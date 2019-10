Penne: spaccata alla stazione di servizio Eni, ingente il bottino

Furto con spaccata la notte scorsa a Penne, in località Ponte di Sant'Antonio. Nel mirino il bar tabaccheria della stazione di servizio Eni, fatta oggetto di un'azione rapida e decisa, studiata nei minimi dettagli. Con un robusto automezzo, molto probabilmente un pick up, i malviventi hanno divelto la saracinesca per poi introdursi all'interno dell'attività asportando stecche di sigarette e altri tabacchi per un valore complessivo che si aggira intorno ai 2000 euro. Le attività sono ancora in corso e sono seguite dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Penne.