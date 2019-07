Penne, scritte offensive sui quadri degli scrutini: nei guai un giovane

Scritte offensive rivolte agli insegnanti, disegni sconci ed osceni e la cancellazione dei voti riportati sugli scrutini del liceo scientifico di Penne. A compiere questo gesto sconsiderato è stato un ragazzo del posto di 24 anni, non iscritto all'istituto scolastico e che, con ogni probabilità, ha agito con la complicità di altri ragazzi. Il nucleo operativo radiomobile dei carabinieri lo ha identificato e al termine di tutte le indagini per l'individuazione dei responsabili emetterà provvedimenti di denunce per danneggiamento aggravato.