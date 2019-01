C'è la neve: scuole chiuse e lezioni sospese a Penne e Città Sant'Angelo

Scuole chiuse per neve domani, 11 gennaio, a Penne e Città Sant'Angelo. Lo hanno deciso i sindaci dei due Comuni, Mario Semproni e Gabriele Florindi, dopo aver visto il rapido peggioramento delle condizioni meteo su buona parte del territorio. La notizia è stata diffusa poco fa.

A Penne, come si legge nell'ordinanza del primo cittadino, niente lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche il cimitero, l'asilo nido comunale e i parchi.

A Città Sant'Angelo il sindaco Florindi, "per motivi di sicurezza e prevenzione", dispone la sospensione delle "attività didattiche di ogni ordine e grado delle scuole angolane per la sola giornata di domani, venerdì 11 gennaio".

AGGIORNAMENTO: scuole chiuse domani anche a Loreto Aprutino e Civitella Casanova. A Pescara, Montesilvano e Spoltore, invece, non sono state firmate ordinanze per la sospensione delle attività didattiche: le lezioni, dunque, si terranno regolarmente.

Tuttavia il Comune di Spoltore si riserva eventuali cambi di programma nelle prossime ore, come si legge sul suo profilo Facebook:

"Al momento attuale non ci è ancora pervenuta alcuna previsione ufficiale e ufficiosa che preveda neve sul nostro territorio comunale. Domani mattina, venerdì 11 gennaio, alle 4 faremo il punto della situazione sullo stato di fatto. Nel caso di una nevicata non prevista con conseguenti condizioni di precarietà per la circolazione e la sicurezza degli alunni, si deciderà eventualmente per la sospensione delle attività didattiche. Tale decisione sarà comunicata e diramata in tempi strettissimi. Tutti i mezzi di spazzamento neve e spargimento sale sono preallertati".